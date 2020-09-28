شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقطع وعدًا بالعودة من سويسرا الأحد والأهلي يرفض الخداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفترض مسئولو النادي الأهلي كذب رواية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر، ويرى مسئولو الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليًا في الوقت الذي تري الإدارة الحمراء أن نيه فايلر هي فسخ عقده يوم 1 أكتوبر، بمجرد حلول موعد أحقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

وأنهي مسئولو النادي الأهلي كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسري جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً في فسخ العقد من طرف واحد في الأول من أكتوبر المقبل.