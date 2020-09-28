22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة إنبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري.
وضمت القائمة كلاً من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادًا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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