شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يكشف السبب الرئيسي فى عودة الانتصارات للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالانتصار على الجيش فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: "السبب الرئيسى وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على حصد الثلاث نقاط"، وواصل: "الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى".

وأتم حديثه: "أكثر ما أعجبنى فى اللقاء هو تصحيح كثير من الأخطاء التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية".

حقق الإسماعيلي فوزًا قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

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وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.