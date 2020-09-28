شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الأهلى تنضم إلى سبورتنج بعد الاتفاق مع سلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت هالة مصطفى شعراوى لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى فريق سبورتنج لتشارك معهم في الموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق السكندرى، خلال الفترة المقبلة و المنافسة معهم على البطولات، رغم أنها سبق واتفقت مع مسئولى سموحة على الانضمام للفريق الأزرق، إلا أن الصفقة فشلت لعدم تفعيل العقد من جانب فريق سموحة، لتنتقل في النهاية إلى سبورتنج .

وانتقلت اللاعبة إلى سبورتنج بعد أن اتفقت مع سموحة، في ظل نهاية عقدها مع الفريق الأحمر وعدم التوصل لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء لتجديد التعاقد .

للاعبة توقع العقود



هالة شعراوى

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وضمت سلة الأهلى خلال الساعات الماضية نادين السلعاوى لاعبة الفريق السابقة ، و العائدة من رحلة دراسة و احتراف بدورى الجامعات الامريكية ، حققت خلالها أرقام لم يحققها غيرها ، منها الوصول الى عدد معين من النقاط ، في زمن قياسى .

ودخل ثنائى الاهلى ثريا محمد و، و ايلى لوكاس ترشيحات الاتحاد الافريقى مضن قائمة المرشحين لاختيار الأفضل في القارة الأفريقية في العقد الأخير .

توّج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم ، وذلك بعد تغلبه على سبورتنج، بنتيجة 75-72، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما، والثالثة في دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3» ، وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر