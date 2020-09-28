شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحقق أكبر انتصاراته بالدورى ويهزم الإنتاج برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق وادى دجلة، أكبر انتصاراته بالدورى هذا الموسم، بعد أن فاز على الإنتاج الحربى بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد "الأهلى" ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مباراة لم تخلو من الإثارة والمتعة، حيث سيطر غزلان دجلة على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، وسجل لاعبوه 4 أهداف خلال الشوط، وفى الشوط الثانى حاول الإنتاج الحربى العودة للمباراة، وفى الوقت بدل الضائع سجل الإنتاج هدف حفظ ماء الوجه.

وأحرز التونسى رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك"، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 31 فى المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 34 نقطة فى المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

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يذكر أن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لدجلة، أجرى تعديلاً على التشكيل قبل انطلاق المباراة بدخول رفيق كابو وجلوس حسام عرفات على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا، ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، بسام وليد، عبد الكبير الوادى، حسام عرفات، أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل الأنتاج الحربى كالتالى: أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبد الرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى.