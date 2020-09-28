متولي: إصابتي قضاء وقدر.. واخضع حاليا للعلاج بالماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمود متولي لاعب الأهلي، عن رضاه بشكل تام عما يمر به مؤخرا بعد تعرضه للإصابة وابتعاده عن المشاركة مع زملائه.

وقال متولي في تصريحات لقناة الأهلي:" الأمور تسير بشكل جيد بعد اجراء العملية، ولا اتمنى أن يتعرض اي لاعب لما تعرضت له من إصابة".

وأضاف مدافع الأهلي:" إصابتي أكيد فيها خير لي، ومؤمن أن ما حدث قضاء وقدر".

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وتابع: ما حدث نصيب، الشهر الماضى عدى على خير واخضع حاليا للعلاج بالماء تحت إشراف طبيب الأهلي".

وأوضح، أن الأهلي تعامل معه بطريقة جيدة وتم سؤاله عن رايه في السفر للعلاج، لافتًا أنه كان يرى أن التعجيل في إجراء العملية سيساعد في العودة سريعًا.

وأتم:" أتمنى الا أواجه أي شيء يعوق عودتي بشكل سريع، ومؤمن أن المجهود والتعب سيكون حافز لعودتي في أقرب وقت".