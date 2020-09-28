وليد سليمان: تغيبت عن مران الأهلي الجماعي بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال وليد سليمان نجم الأهلي إن سبب غيابه عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأثنين جاء بسبب الأغصابة بكدمة في "الظهر" .
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة الأربعاء في المقبل في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتي تأكد غياب سليمان عنها.
وأضاف سليمان لقناة الأهلي :" تواجدت في النادي منذ السادسة والنصف صباحاً وأتصلت بمحمد وفائي طبيب التأهيل للخضوع لجلسة علاج".
وأنهى " الأمور تسير على ما يرام وفي تحسن".
ويخرج الأهلي لملاقاة الوداد المغربي في الـ 17 من أكتوبر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة في الـ 23 من نفس الشهر.
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