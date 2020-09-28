إكرامي: بيراميدز يسعى لتحقيق البطولات.. وسأقدم كل ما لدي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الجديد لنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك المقومات للفوز بالبطولات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون له دوراً في تحقيقها.

وقال إكرامي في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على "تويتر": "بغض النظر عن الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك أندية البطولات، أرى أن بيراميدز هو النادي الوحيد خارج الأهلي والزمالك الذي يمتلك مقومات البطولة".

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وأضاف: "وذلك بغض النظر عن الامكانيات المادية، أنا اتحدث عن الامكانيات الفنية الموجودة، وأعتقد أنه لا يوجد نادي أخر سوى الأهلي والزمالك يمتلك هذا العدد من اللاعبين الدوليين، وهذا عنصر مهم جداً، والنادي يشبه أندية أوروبا من ناحية ملاعب التدريب والجيم وغرف خلع الملابس".

وتابع حارس بيراميدز: "دوري مثل باقي اللاعبين في الفريق، ونحن في النهاية مجموعة وأحاول أن أنقل كل ما تعلمته في مصر وفي الخارج، وسأحاول أن أقدم أقصى ما لدي لتحقيق الأهداف خلال الموسم المقبل، النادي يسعى لتحقيق البطولات، وأتمنى أن يكون لي دور في ذلك".

واختتم إكرامي تصريحاته: "أرى أن بيراميدز لديه الفرصة للتتويج ببطولة الكونفدرالية بعد النتائج التي حققها، وستكون نقطة مهمة للغاية في حال التتويج، أنك ستلعب في السوبر الأفريقي العام المقبل، وأعتقد أن هذا ما يسعى إليه النادي منذ فترة".