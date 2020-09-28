محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
قال رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي أن فرصه مازالت قائمة للحاق بمباراة العودة أمام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الرغم من إصابته التي يحتاج علاجها إلي شهر من أجل العودة.
وتعرض ربيعة للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي وطنطا التي أقيمت السبت وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف وهي الإصابة التي تبعد عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير وفقاً لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وأضاف ربيعة لقناة الأهلي " أكثف العلاج مع طبيب التأهيل بالأهلي وفرصي قائمة للحاق بمباراة العودة أمام الوداد ".
ويخرج الأهلي لملاقاة الوداد المغربي في الـ 17 من أكتوبر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة في الـ 23 من نفس الشهر.
وتابع ربيعة " الإصابة بتمزق جاءت بسبب تعرضي لشد في مباراة أف سي مصر وإجهاد العضلة".
كانت هذه تفاصيل خبر " مفاجأة سارة للأهلي أمام الوداد" .. ربيعة يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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