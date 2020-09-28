المصري ينتزع فوزًا صعبًا من أسوان في صراع البقاء بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المصري فوزا صعبا، مساء اليوم الاثنين، على نظيره أسوان بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب عمر كمال.

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ورغم محاولات فريق أسوان طوال الشوط الثاني لإدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك حارس مرمى فريق المصري.

وبتلك النتيجة، وصل المصري إلى 33 نقطة بالمركز الثالث عشر خلف فريق الاسماعيلي بفارق نقطة واحدة.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد فريق أسوان عند 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.