وردة باليوناني.. ماذا قدم نجم مصر قبل انضمامه لفولوز محطته الخامسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتقل النجم المصري عمرو وردة إلى نادي فولوز الصاعد حديثاً للدوري اليوناني الممتاز رسمياً.

ويُعد نادي فولوز هو المحطة رقم 5 في رحلة عمرو وردة في اليونان والتي بدأت منذ عام 2015.

ولعب عمرو وردة من قبل مع أندية باوك وأتروميتوس ولاريسا وبانيتوليكوس، وجميعها في الدوري اليوناني.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز ما قدمه عمرو وردة خلال رحلة احترافه باليونان:

موسم 2015-2016

انتقل وردة إلى صفوف نادي بانيتوليكوس اليوناني في عام 2015 قادماً من النادي الأهلي المصري بعد إنهاء فترة إعارته بالاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

شارك وردة خلال الموسم الأول له في اليونان في إجمالي 30 مباراة ببطولتي الكأس والدوري اليوناني، استطاع خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين أخرين جميعها كانت في الدوري.

موسم 2016-2017

استمر وردة لنصف موسم مع بانيتوليكوس، وشارك خلال هذا الموسم في إجمالي 15 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أخرين، قبل أن ينتقل بصورة نهائية لنادي باوك اليوناني بمبلغ 350 ألف يورو.

وأكمل وردة موسمه مع باوك، مشاركاً في 12 مباراة (مباراتان بالدوري الأوروبي - مباراتان بالكأس - 8 مباريات بالدوري اليوناني).

أحرز خلال تلك الفترة هدفين وصنع 3 أخرين كانوا جميعهم ببطولة الدوري.

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وتوج خلال هذا الموسم ببطولة كأس اليونان، بعدما نجح باوك في تحقيق البطولة بعد تغلبه على فريق أيك أثينا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

موسم 2017-2018

أعلن نادي باوك في بداية الموسم عن انتقال وردة على سبيل الإعارة لنادي أتروميتوس اليوناني لمدة عام.

قدم وردة خلال هذا الموسم أداءً رائعاً، حيث استطاع تسجيل 11 هدفاً وصناعة 7 أخرين، خلال 28 مباراة لعبها ببطولتي الكأس والدوري.

وحصل وردة خلال هذا الموسم على جائزة أفضل لاعب في اليونان، لموسم 2017 – 2018، المقدمة من قناة "نوفا سبورتس" اليونانية.

موسم 2018-2019

أنهى وردة فترة إعارته إلى نادي أتروميتوس وعاد مرة أخرى لنادي باوك، ليشارك مع الفريق في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال، ولكن خرج في الدور التمهيدي الأخير عقب الخسارة من فريق بنفيكا البرتغالي بمجموع المباراتين 5-2، وشهدت مباراة الذهاب تسجيل وردة لهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشارك وردة خلال هذا الموسم في إجمالي 36 مباراة بالكأس والدوري اليوناني والدوري الأوروبي، استطاع خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهما.

موسم 2019-2020

مع بداية الموسم انتقل وردة على سبيل الإعارة من نادي باوك إلى نادي لاريسا.

وشارك وردة مع لاريسا في 23 مباراة بالدوري اليوناني وكأس اليونان، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 آخرين، قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى إلى باوك الذي قرر إعارته لنادي فولوز.