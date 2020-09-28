الانطلاقة مستمرة.. ليفربول يعاقب آرسنال بثلاثية في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحضر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح ومحمد النني بصفة أساسية مع أنديتهما ليفربول وأرسنال في صدام الفريقين على ملعب "آنفيلد".

وفاز ليفربول حامل لقب بريميرليج وآرسنال في أول جولتين، ليحصد كل فريق 6 نقاط.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

تشكيل آرسنال: بيرند لينو، روب هولدينج، ديفيد لويز، كيران تيرني، هيكتور بيرلين، محمد النني، جرانيت تشاكا، أينسلي مايتلاند نيلس، ويليان، ألكسندر لاكازيت، بيير إمريك أوباميانج.

ملخص المباراة:

جائت الخطورة الأولى في المباراة من جانب ليفربول، بعدما أرسل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية متقنة إلى فيرجيل فان دايك داخل المنطقة بالدقيقة الـ12، إلا أن ديفيد لويز مدافع آرسنال نجح في إبعادها ببراعة.

استمر ضغط ليفربول على الضيوف وأرسل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية رائعة جديدة ذهبت إلى أقدام ساديو ماني، ليحولها بتسديدة مباشرة على الطائر تجاه مرمى آرسنال، لكن الحارس لينو تألق في التصدي لها في الدقيقة الـ15.

وفي الدقيقة الـ23، واصل ترينت ألكسندر أرنولد تألقه في المباراة وعاد هذه المرة بنفسه ليهدد مرمى آرسنال بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء بعد تشتيتها إثر ركنية، إلا أنها ارتطمت بدفاع آرسنال قبل أن تردها العارضة الأفقية.

وكاد ليفربول أن يستغل خطأ دفاعية من جانب آرسنال، حيث خطف نابي كيتا الكرة ومررها إلى محمد صلاح، ليحولها بدوره إلى جورجينيو فينالدوم، لكن تسديدته ذهبت سهلة إلى يدي الحارس لينو في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة.

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وفاجئ آرسنال الجميع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ25 عن طريق ألكسندر لاكازيت، إثر هجمة مرتدة قام بها آرسنال، قبل أن يخطئ روبيرتسون ظهير ليفربول في إبعادها لتذهب إلى المهاجم الفرنسي في مواجهة أليسون ويضعها في المرمى.

وأدرك ليفربول التعادل سريعا في الدقيقة الـ28، بعدما توغل صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها لينو، قبل أن ترتد إلى ساديو ماني الذي وضعها بقدمه اليسرى في الشباك الخالية بسهولة.

وعاد ليفربول بعد ست دقائق فقط ليسجل الهدف الثاني، بعدما أرسل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية متقنة تجاوزت دفاع آرسنال لتذهب إلى أندرو روبيرتسون بلا رقابة داخل منطقة الجزاء ويودع الكرة داخل الشباك بالدقيقة الـ34.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق ساديو من الجهة اليسرى في مرتدة سريعة ليطلق قذيفة قوية بيسراه لتعلو الكرة العارضة وتضيع فرصة الهدف الثالث لليفربول.

وسدد فان دايك قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 ليتصدى لها الحارس لينو بصعوبة قبل أن يشتت الكرة اللاعب ميتلاند بنجاح.

وفي الدقيقة الـ63، سنحت فرصة سهلة لآرسنال بعدما مرر البديل سيبايوس الكرة إلى لاكازيت لينفرد المهاجم الفرنسي بمرمى ليفربول ويسدد الكرة، لكن الحارس أليسون نجح في التصدي لها ببراعة.

وحاول البديل جوتا في الدقيقة 82 إضافة هدف ثالث لفريق ليفربول لينطلق على الجهة اليسرى ويسدد قذيفة بيمناه لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى أرسنال.

وفي الدقيقة الـ88، نجح ليفربول في إدراك الهدف الثالث عن طريق الوافد الجديد جوتا في أول ظهور له بقميص الريدز، حيث استغل ارتداد الكرة من دفاع آرسنال ليحولها مباشرةً في شباك لينو الذي ظل ساكنا في مرماه.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..