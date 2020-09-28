بالصور.. باتشيكو ومساعدوه يوقعون للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، على عقود توليه قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ونشر الزمالك صورا من توقيع باتشيكو ومساعديه أليكس كوستا وجوزيه بيدرو على عقود تولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وسيستمر مدرب الحراس عمرو عبد السلام ضمن الجهاز المعاون لباتشيكو، وفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق.

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وكان باتشيكو وصل إلى القاهرة يوم السبت الماضي وحضر مواجهة الجونة أمس الأحد في الدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (4-3).

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.