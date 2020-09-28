رسميًا.. عمرو وردة ينتقل إلى فولوز اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلن نادي فولوز الصاعد حديثاً للدوري اليوناني الممتاز التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة رسمياً.
عمرو وردة سيرتدي القميص رقم 11 مع فريقه الجديد، في محاولة لاستعادة مستواه بعد فترة غير موفقة شهدت العديد من الأزمات مؤخراً.
ولفت النادي الجديد لوردة إلى أن اللاعب يمكث في الدوري اليوناني منذ عام 2015، بالإضافة إلى مشاركته في 30 مباراة دولية.
ولعب عمرو وردة من قبل مع أندية باوك وأتروميتوس ولاريسا وبانيتوليكوس، وجميعها في الدوري اليوناني، ليبدأ قصة جديدة مع فريق فولوس.
وبعد الاتفاق مع ناديه الجديد، شن عمرو وردة هجوماً بالغاً على إدارة نادي باوك ومدربه السابق أبل فيريرا، مشيراً إلى أن الهدف من هؤلاء كان تدمير مسيرته كلاعب.
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