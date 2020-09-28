أستون فيلا يواصل توهجة ويسحق فولهام بثلاثية نظيفة

استمر أستون فيلا في عزف نغمة الانتصارات، للجولة الثانية على التوالي في البريميرليج، وهذه المرة بفوز كبير خارج قواعده بثلاثية نظيفة، على حساب فولهام اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثالثة.
وعلى ملعب (كرافين كوتيتج) في لندن، لم يحتج الزوار سوى لأربع دقائق، لاكتشاف طريق شباك الفريق اللندني، عن طريق نجم الفريق جاك جريليش.
وفي الدقيقة 15، ترجم لاعب الوسط الأيرلندي، كونور هوريهان، تفوق أستون فيلا بهدف آخر.
وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا، حيث سجل الضيوف هدفا مبكرا، بعد 3 دقائق من بداية الشوط، حمل توقيع المدافع الشاب تايرون مينجز.
وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه"، كأساسي مع أستون فيلا حيث قدم مردودا طيبا، حتى لحظة خروجه في الدقيقة 84.
وحصد الفيلانز العلامة الكاملة بست نقاط، ليحتلوا المركز الرابع مؤقتا، مع تبقي مباراة مؤجلة لهم أمام مانشستر سيتي.
من جانبه، سقط فولهام في فخ الخسارة الثالثة تواليا، ليقبع في ذيل الترتيب دون رصيد.
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