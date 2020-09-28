رياضة | حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حراسة المرمى صداع في رأس باتشيكو قبل موقعة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اليوم البرتغالي جيمي باتشيكو عقداً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحضر لقاء الفريق الأبيض يوم غداً ضد الجونة من مدرجات ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ولعل أولى المشكلات التي قد تواجه المدير الفني الجديد للبيت الابيض مركز حراسة المرمى بعد أن قرر عمرو عبدالسلام مدرب الحراس إلى تطبيق سياسة التدوير.

وخلال المباريات الأخيرة تقاسم محمود جنش وأبوجبل المشاركة وتم تطبيق سياسة التدوير بين الإثنين للحفاظ على جاهزية ثنائي الحراسة.

لكن كلاً من الحارسين يرغب في المشاركة بصفة أساسية وهو ما يضع باتشيكو في مأزق لتحديد حارس المرمى الأساسي وتجنب غضب البديل.