رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقترب من لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي أندرياس بيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن النجم البرازيلي سينضم إلى صفوف لاتسيو على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن بيريرا أصبح دوره محدود في مانشستر يونايتد في الموسم الماضي ولا يبدو أن سيحظى بفرص كبيرة في الموسم الحالي مع الشياطين الحمر.

وأفادت الشبكة العالمية بأن النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا كان قد خاض تجارب سابقة على سبيل الإعارة مع فالنسيا وغرناطة في إسبانيا.