رياضة | ليفربول يُنهي الشوط الاول متقدمًا على أرسنال بهدفين مقابل هدف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يُنهي الشوط الاول متقدمًا على أرسنال بهدفين مقابل هدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً على فريق نادي أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الفرنسي الكسندر لاكازيت التسجيل للأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يدرك السنغالي ساديو ماني التعادل للريدز في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين تمكن الاسكتلندي أندي روبيرتسون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف.