رياضة | رسميًا.. عمرو وردة ينتقل لصفوف فولوس اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. عمرو وردة ينتقل لصفوف فولوس اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل الدولي المصري عمرو وردة رسميا اليوم الاثنين لصفوف نادي فولوس اليوناني الذي يلعب فى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف باوك.

وكان موقع "الخليج 365 الرياضي" قد انفرد أن اللاعب المصري عمرو وردة قد أنهي اتفاقه مع النادي اليوناني فولوس صباح اليوم واجتاز الكشف الطبي.

يذكر أن عمرو وردة قد ودع جماهير نادي باوك اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام برسالة مؤثرة شكر فيها الجميع وتمني لهم التوفيق.

وكان وردة قد انتقل لصفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادما من صفوف النادي الأهلي.