رياضة | تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي فريق بيراميدز فى الحصول على المركز الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز والمؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة الموسم القادم. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة. مواعيد مباريات بيراميدز القادمة الثلاثاء 29 سبتمبر.. بيراميدز ضد الاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي Advertisements السبت 3 أكتوبر.. مصر المقاصة ضد بيراميدز على ملعب المقاولون العرب الأربعاء 7 أكتوبر.. نادى مصر ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي الأحد.. الأهلي ضد بيراميدز يوم 11 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي وسيكون بيراميدز على موعد مع مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر يوم 14 أكتوبر على ستاد بتروسبورت. ويذكر أن بيراميدز أعلن التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

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