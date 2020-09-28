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رياضة | 30 دقيقة.. أرسنال يتقدم وليفربول يتعادل في قمة نارية

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 دقيقة.. أرسنال يتقدم وليفربول يتعادل في قمة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مباراة وأرسنال إلى الدقيقة الثلاثين من زمن وأحداث الشوط الأول وشهد اللقاء تسجيل هدفين منهم واحد للأرسنال والهدف الثاني للريدز ليفربول.

افتتح الفرنسي لاكازيت التسجيل للارسنال في الدقيقة الحادية والعشرين حيث إستغل هفوة قاتلة من الظهير الأيسر الأسكتلندي روبيرتسون.

في الوقت الذي تمكن فيه ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق السنغالي الدولي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وإستغل الأسد السنغالي تمريرة رائعة من محمد صلاح في الناحية اليمنى ليودعها في شباك لينو.

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