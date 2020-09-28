رياضة | 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت خمسة عشر دقيقة من أحداث الشوط الأول لمباراة ليفربول وأرسنال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ودخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية :-

أليسون- أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- صلاح- فيرمينو.

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في المقابل يلعب أرسنال بالأسماء الآتية :-

لينو- هولدنج- لويز- تيرني- بيليرين- النني- تشاكا- مايتلاند نايلز- ويليان- لاكازيت- أوباميانج.

وشهدت الخمسة عشر دقيقة سيطرة قوية من جانب لاعبي ليفربول لكن النتيجة ظلت على حالها في إنتظار ما ستؤول له الدقائق المقبلة من المباراة.