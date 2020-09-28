رياضة | موعد وصول الزمالك للمغرب استعدادًا للرجاء بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد وصول الزمالك للمغرب استعدادًا للرجاء بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يصل المغرب لخوض لقاء الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا تمهيداً للمباراة التي تقام يوم 18 أكتوبر.

وقال أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية أن الزمالك سوف يصل المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل إستعداداً للمباراة المرتقبة.

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وأضاف " تم التواصل مع مسئولي الزمالك في أكثر من مناسبة للوصول إلى أفضل الفنادي للإقامة".

وأتم " من الصعب تواجد جمهور في المباراة بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وسوف يتحدد حضور 20 فرد من عدمه يوم 9 أكتوبر ".

وأنهى " نفاضل الآن بين أكثر من ملعب للتدريب وسيتم تحديدهم وفق إختيار الفندق وكذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية والإتحاد المغربي لكرة القدم ".