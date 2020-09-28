شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. أرسنال 0 - 0 ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلاق اللقاء ق1: بداية حماسية من الفريقين ق3: كارت أصفر لمانى ق7: سيطرة ميدانية للليفربول وتراجع دفاعي من أرسنال واعتماد على المرتدات ق20: لا فرص خطيرة تبادل للسيطرة وانحصار للكرة فى وسط الملعب ق25: جووووووووول للاكازيت فى مرمى ليفربول بعد خطأ من روبنسون لاعب ليفربول Advertisements ق28: مرور رائع من محمد صلاح وتسديدة يصدها الحارس تعود لمانى يسجلها ويسجل هدف التعادل الوضع في مصر

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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