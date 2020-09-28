شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرالإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للأهلى فيديو عبر صفحته الشخصية على تويتر لهدف عماد متعب فى البطولة الكونفدرالية، عندما نجح المارد الأحمر فى تحقيق البطولة فى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما كان الإسبانى يقود الفريق.
كان جاريدو قد تمت إقالته من تدريب الوداد البيضاوى المغربى قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة للفريق المغربى أمام النادى الأهلى فى دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
و يبحث مسئولو الأهلي عن مدير فنى جديد للفريق خلفا للسويسرى فايلر .
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