محمد صلاح أساسيًا أمام النني في موقعة اليوم بين ليفربول و أرسنال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة أرسنال في قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون خط الوسط: فابينيو - جيني فينالدوم - نابي كيتا خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول. Advertisements

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي: لينو- هولدنج- لويز- تيرني- بيليرين- النني- تشاكا- مايتلاند نايلز- ويليان- لاكازيت- أوباميانج. الوضع في مصر

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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