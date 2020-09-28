شكرا لقرائتكم خبر عن سامى: كان بإمكان سموحة تحقيق فوزًا كبيرًا على الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سامي، المدير الفني لسموحة أن فوز فريقه بثنائية نظيفة على فريق حرس الحدود، باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري جاء في وقته، ليساهم في زيادة رفع معنويات اللاعبين خلال هذه الفترة الحرجة.
وقال سامي في تصريحات إعلامية، «كان بإمكاننا الخروج من المباراة بعدد كبير من الأهداف، أضعنا في الشوط الأول 3 فرصة حقيقية عن طريق ديريك نسامبي، لكن نجح ناصر ماهر وحسام حسن في صناعة الفارق، لعبنا على إيقاف خطورة الكرات الطويلة التي يلعب بها طارق العشري».
وأشار سامى، «بعد توفيق الله، يعود الفضل لرئيس النادي الذي يدعم الفريق بقوة».
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