ناصر ماهر: أحمد سامى أعطانا الثقة وسعيد بالفوز على الحرس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ناصر ماهر، لاعب سموحة، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه بثنائية نظيفة على حرس الحدود بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري العام.

وقال اللاعب، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، «أحمد لله على الفوز، والهدف الذي أحرزته، منذ تولي أحمد سامي، مدرب الفريق، المهمة، والنتائج في تحسن، خاصة بعدما منح الثقة لكل اللاعبين، هدفنا الحصول على المركز الخامس مع نهاية بطولة الدوري».

وتقدم سموحة، للمركز الخامس بـ43 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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