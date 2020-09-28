شكرا لقرائتكم خبر عن «إليسا شميدت» مدربة لياقة بوروسيا دورتموند تُشعل «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت الألمانية إليسا شميدت خلال الأيام القليلة الماضية، مواقع البحث وتريند السوشيال ميديا، بعد اختيارها ضمن الجهاز الفنى لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى.

وإليسا شميدت مشهورة ليس فقط بمهاراتها الرياضية المتميزة، لكن لجمالها المذهل، حيث لقبت بالرياضية الأكثر إثارة، ووقعت عقودا مع شركات عالمية استغلالا لجمالها.

إليسا شميدت عداءة ألمانية، واختارها موقع «Busted Coverage» الشهير كأكثر الرياضيات إثارة، ويتابعها أكثر من 350 ألف شخص على صفحتها الرسمية فى «إنستجرام».

وتعرف أليسا شميدت بأنها أكثر الرياضيين جاذبية فى العالم، وقد تمت دعوتها إلى مجمع تدريب فريق دورتموند الألمانى، حيث أعطت النجوم تمرينًا خاصًا بها، وقد ظهرت وذاع صيتها لأول مرة حينما ساعدت ألمانيا فى الحصول على الميدالية الفضية فى مسابقة (4x400) فى بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 سنة 2017، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وقد واصلت شميدت نجاحها، العام الماضى، من خلال مساعدة الرباعية الوطنية فى الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت سن 23 عاما، وقد أدى مظهرها إلى حصولها على لقب «أكثر رياضية جاذبية فى العالم» من قبل المجلة الأسترالية «Busted Coverage».

إليسا شميدت ساعدها جمالها فى الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها الرياضية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، وهى تعتبر واحدة من أكثر العدائين موهبة فى سباق 400 متر فى ألمانيا، حيث فازت بعدة ميداليات فى المسابقات الكبرى، أهمها فضية بطولة أوروبا.

وترتبط إليسا شميدت بعقد رعاية مع شركة بوما للمستلزمات الرياضية مثل فريق دورتموند، حيث تمت دعوتها إلى مجمع التدريب الخاص بالنادى، وأعطت لاعبى الفريق الأول تدريبات خاصة. وقامت إليسا شميدت بسلسلة من تدريبات اللياقة مع اللاعبين، منهم توماس مونييه، وفيلكس باسلاك، وكذلك السويسرى الدولى مانويل أكانجى، ثم تنافست إليسا شميدت مع ماتس هوملز، البالغ من العمر 31 عاما، فى سباق 400 متر، وتفوقت عليه بشكل واضح.

وقال هوملز بعد تنافسه مع إليسا شميدت وهو يتنفس بصعوبة: «لقد قللت من شأنها حقا».