شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» ينتقد دفاع الزمالك.. و«ساسى» يرفض عرضًا خليجيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الاحتراف الخارجى بعد تلقيه عرضا جادا من أحد الأندية الخليجية بسبب الخلاف على الأمور المالية، إلى جانب رغبته فى الاستمرار مع القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، بعد أن اتفق اللاعب مع إدارة النادى على تمديد عقده عقب الانتهاء من بطولة دورى الأبطال.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد وكلاء اللاعبين أجرى اتصالا باللاعب التونسى عرض عليه الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية الكبرى، على أن يتم التفاوض مع مرتضى منصور على التفاصيل المالية، لكن ساسى رفض التحدث فى الفكرة بعد أن علم بضعف المقابل المالى المعروض من النادى الخليجى، إلى جانب اتفاقه مع مسؤولى الأبيض على تمديد عقده فى حالة التوصل لاتفاق نهائى على التفاصيل المالية.

يأتى هذا فى الوقت الذى استفسر فيه البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، عن أسباب تراجع مستوى فرجانى ساسى خلال الموسم الجارى، خصوصا أنه أحد العناصر الأساسية للفريق، وبدأ «باتشيكو» منذ وصوله إلى القاهرة فى جمع معلومات عن لاعبى الفريق، سواء خلال الموسم الحالى أو الماضى، حتى يتمكن من معرفة تطور أداء اللاعبين خلال الفترة الحالية، وتحفظ «باتشيكو» على أداء الفريق خلال مواجهة الجونة التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4-3، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، على أرض استاد القاهرة فى الدورى الممتاز، وأكد خلال مشاهدته للقاء من المقصورة الرئيسية على عدد من الملاحظات، أهمها سوء مستوى المدافعين وعدم التمركز السليم مما تسبب فى تسجيل 3 أهداف فى مرمى محمود عبد الرحيم «جنش»، إلى جانب البطء فى بناء الهجمات وعدم استغلال طرفى الجنب خلال مواجهة الجونة أمس الأول، وأشاد المدرب البرتغالى بمستوى مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال المباراة، وأكد أنه يحتاج إلى دعم ومساندة هجومية من جانب الظهير الأيمن والأيسر أو من العمق، لافتا إلى ضرورة التركيز على الأداء الجماعى بعد أن لاحظ الفردية من جانب اللاعبين خلال المباراة التى تابعها أمس الأول، ويرغب المدير الفنى للفريق فى تعديل خطة اللعب والتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة.

فيما أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت، تقبله اعتذار أشرف بن شرقى، لاعب الفريق، الذى انفعل على المدير الفنى خلال استبداله فى مواجهة الجونة أمس الأول، وأوضح يحيى أن اللاعب اعتذر للمدير الفنى المؤقت بعد انفعاله، لافتا إلى أنه تحدث مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، حتى لا يتخذ عقوبة ضد اللاعب، بعد أن قام بالاعتذار له، تلقى مجلس الإدارة خطابا رسميا من الاتحادين التونسى والمغربى لضم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى إلى منتخب بلادهما خلال الفترة المقبلة، يأتى هذا فى الوقت الذى يجتمع فيه مرتضى منصور، رئيس النادى، مع البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى، للاتفاق بشكل نهائى على أفراد الجهاز المعاون بعد أن تم الاستقرار على استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.