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انشيلوتي يستبعد رحيل والكوت عن ايفرتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

استبعد المدير الفني لنادي ​ايفرتون​ ​كارلو انشيلوتي​ رحيل اللاعب الانكليزي ​ثيو والكوت​ عن الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

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ولم يشارك والكوت في اي مباراة مع التوفيز في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال انشيلوتي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد ذلك. المشكلة هي أن المنافسة عالية حقًا في هذه اللحظة. في بعض الأحيان يمكن أن لا يشارك لاعب مثل ثيو، لسوء الحظ ، هذا هو القرار الذي يتعين علي اتخاذه ولست سعيدًا تمامًا لاتخاذ هذا النوع من القرارات ، لإقصاء لاعب مثل والكوت".

وواصل:" (والكوت) لاعب محترف وجاد في التدريب ومستعد دائمًا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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