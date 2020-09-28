انشيلوتي يستبعد رحيل والكوت عن ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

استبعد المدير الفني لنادي ​ايفرتون​ ​كارلو انشيلوتي​ رحيل اللاعب الانكليزي ​ثيو والكوت​ عن الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

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ولم يشارك والكوت في اي مباراة مع التوفيز في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال انشيلوتي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد ذلك. المشكلة هي أن المنافسة عالية حقًا في هذه اللحظة. في بعض الأحيان يمكن أن لا يشارك لاعب مثل ثيو، لسوء الحظ ، هذا هو القرار الذي يتعين علي اتخاذه ولست سعيدًا تمامًا لاتخاذ هذا النوع من القرارات ، لإقصاء لاعب مثل والكوت".

وواصل:" (والكوت) لاعب محترف وجاد في التدريب ومستعد دائمًا".