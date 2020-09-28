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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انشيلوتي يستبعد رحيل والكوت عن ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
استبعد المدير الفني لنادي ايفرتون كارلو انشيلوتي رحيل اللاعب الانكليزي ثيو والكوت عن الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.
ولم يشارك والكوت في اي مباراة مع التوفيز في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.
وقال انشيلوتي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد ذلك. المشكلة هي أن المنافسة عالية حقًا في هذه اللحظة. في بعض الأحيان يمكن أن لا يشارك لاعب مثل ثيو، لسوء الحظ ، هذا هو القرار الذي يتعين علي اتخاذه ولست سعيدًا تمامًا لاتخاذ هذا النوع من القرارات ، لإقصاء لاعب مثل والكوت".
وواصل:" (والكوت) لاعب محترف وجاد في التدريب ومستعد دائمًا".
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