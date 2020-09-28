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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريرا يعود الى الكالتشيو من بوابة اودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
أعلن نادي واتفورد الي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية أن لاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيريرا عاد إلى الكالتشيو من بوابة أودينيزي الإيطالي في انتقال نهائي.
وسجل بيريرا 18 هدفا في 115 مباراة مع واتفورد في كل المسابقات منذ انضمامه من يوفنتوس في 2016.
ولعب بيريرا مع أودينيزي بين عامي 2011 و2015 وسجل معهم ثمانية أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات.
ويحتل أودينيزي حاليا المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الذي مضى منه حتى الان جولتين.
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