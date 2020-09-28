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بيريرا يعود الى الكالتشيو من بوابة اودينيزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أعلن نادي ​واتفورد​ الي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزية أن لاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو ​بيريرا​ عاد إلى الكالتشيو من بوابة أودينيزي الإيطالي في انتقال نهائي.

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وسجل بيريرا 18 هدفا في 115 مباراة مع واتفورد في كل المسابقات منذ انضمامه من يوفنتوس في 2016.

ولعب بيريرا مع أودينيزي بين عامي 2011 و2015 وسجل معهم ثمانية أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل أودينيزي حاليا المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الذي مضى منه حتى الان جولتين.

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