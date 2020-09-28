- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الانجليزي: استون فيلا يدك شباك فولهام بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
تغلب نادي أستون فيلا على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وإفتتح جاك غريليش التسجيل سريعاً للضيوف وتحديداً في الدقيقة الرابعة وأضاف زميله كونور هوريان الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشرة وحافظ أستون فيلا على تقدمهم بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني حافظ الضيوف على تفوقهم حيث أضاف تيرو منغز الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط على إنطلاقة الشوط لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع فيما يحتل فولهام المركز الأخير بدون أي نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الانجليزي: استون فيلا يدك شباك فولهام بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.