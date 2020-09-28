الدوري الانجليزي: استون فيلا يدك شباك فولهام بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

تغلب نادي ​أستون فيلا​ على مضيفه ​فولهام​ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات المرحلة الثالثة من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لكرة القدم.

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وإفتتح جاك غريليش التسجيل سريعاً للضيوف وتحديداً في الدقيقة الرابعة وأضاف زميله كونور هوريان الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشرة وحافظ أستون فيلا على تقدمهم بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حافظ الضيوف على تفوقهم حيث أضاف تيرو منغز الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط على إنطلاقة الشوط لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

​​​ ورفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع فيما يحتل فولهام المركز الأخير بدون أي نقطة.