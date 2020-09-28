شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثي الرعب يقود ليفربول في مواجهة ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 كشف المدير الفني لنادي ​ليفربول​ يورغن كلوب عن التشكيل النهائي الذي سيواجه نادي ​ارسنال​ على ملعب انفيلد بعد قليل.

وكان لافتا غياب الوافد الجديد تياغو الكنتارا عن الفريق بسبب الاصابة التي تعرض لها. وجاء تشكيل بطل الدوري على الشكل التالي: Advertisements حراسة المرمى: اليسون بيكير خط الدفاع: ارنولد- فان دايك- غوميز- روبرتسون. خط الوسط: فابينيو- فينالدوم- نابي كيتا خط الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح

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