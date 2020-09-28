شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ييستقبل باتشيكو ويتمنى التتويج ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول ومساعديه وذلك قبل جلسة توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميا في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس الإدارة. وتمنى منصور لباتشيكو التوفيق مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره وخاصة التتويج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال. ووقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. Advertisements كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها. وقال مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك،قد وافق على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. وأشاد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك، بقرار باتشيكو بالموافقة على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. وأتم تصريحاته مؤكدا ان ايمن عبدالعزيز كان موقفه محرج ورفض أن ياخذ مكان شقيقه الاكبر

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