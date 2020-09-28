شكرا لقرائتكم المصرى يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم المصرى البورسعيدى على أسوان بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

أحرز الهدف عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 22 بعدما استلم الفلسطينى محمود وادى الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مررها لعمر كمال المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة مباشرة على يمين الحارس طلعت الجبلاوي.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب لاعبى المصرى الذين قاموا بالمباغتة والهجوم من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم وأرباك حسابات المنافس فى ظل موقفهم الصعب بجدول الدورى وهو ما أدى لإحراز هدف التقدم فى الدقيقة 22 من تسديدة عمر كمال عبد الواحد .

Advertisements

حاول بعدها لاعبو أسوان تنظيم أنفسهم وإحراز هدف التعادل إلا أن مدافعو المصرى وقفوا بالمرصاد لكل الهجمات ومن خلفهم أحمد مسعود حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى.