شكرا لقرائتكم جايمي باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك.. رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها. Advertisements قال مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك،قد وافق على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. وأشاد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك، بقرار باتشيكو بالموافقة على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. وأتم تصريحاته مؤكدا ان ايمن عبدالعزيز كان موقفه محرج ورفض أن ياخذ مكان شقيقه الاكبر

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