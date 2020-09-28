شكرا لقرائتكم محمد حمص: مبادرة لاعبى الإسماعيلى القدامى كان لها مفعول السحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حمص نجم الدراويش ومنتخب مصر السابق أن المبادرة التى أُطلقت فى الأيام القليلة الماضية والتفاف الجميع حول لاعبي الفريق كان لها مفعول السحر فى تحفيز اللاعبين وحثهم على الفوز وتحقيق نقاط المباراة.

وشدد الجوهرة السمراء عن سعادته بالروح القتالية التى تمتع بها لاعبو الفريق اليوم مضيفا بأن الفريق يلعب تحت ضغط عصبي كبير يؤدي الى تراجع الاداء فى بعض الأوقات.

أنهى حمص حديثه بأن الجميع داخل وخلرج الاسماعيلية ينتظر الكثير من اللاعبين فى اللقاءات المقبلة من أجل تعديل وضع الفريق فى جدول المسابقة.

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وحقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.