شكرا لقرائتكم أبوطالب العيسوى: التغييرات رجحت كفة الإسماعيلى على الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أبوطالب العيسوى المدرب العام للإسماعيلى، أن الانتصار على طلائع الجيش يرجع للروح القتالية التى اتسم بها لاعبى الفريق.

وأتبع حديثه: ”التغييرات ساهمت فى صنع الفارق وترجيح كفة الفريق بعد الهدف المميز الذى سجله مدبولى فى اللحظات الأخيرة”، وواصل مدرب الدراويش :”كنا الأفضل معظم فترات المباراة، علينا أن نستغل تلك الروح فى حصد انتصارات فى أكبر عدد من المباريات المقبلة”.

وأتم العيسوى: ”استطعنا استغلال الهجمات المرتدة فى تسجيل الخطورة والقادم أفضل انشاء الله”.

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وحقق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى المصري، وسجل أحمد مدبولى هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط فى المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلى مباراة مؤجلة أمام المصرى البورسعيدى من الجولة الـ19 بالدورى المصري، وحقق الإسماعيلى فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادى مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.