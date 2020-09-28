شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه أزمة أمام المقاولون العرب بعد سفر فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم النادى الأهلى بأزمة فنية كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وتتمثل الأزمة فى سفر فايلر بعد مواجهة الترسانة فى كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، فيما لازال مساعده المدرب العام ديفيد سيزا يعانى من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقود سامى قمصان المدرب العام التدريبات برفقة بينكلى مخطط الأحمال وميشيل يانكون مدرب الحراس، ومنح رينيه فايلر لاعبى فريقه إجازة من التدريبات بعد مواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى كأس مصر وبالتحديد يوم الخميس على أن يتوجد اللاعبين فى مقر النادى يوم الجمعة لعمل مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون فى بطولة الدورى العام.

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وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالي.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حتى نهاية بطولة دورى ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلى على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكى يتمكن من قيادة الفريق فى البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة فى سويسرا بعد مباراة الترسانة فى الكأس على أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثانى تقاضى راتب الشهر مقدما والثالث الحصول على مكافأة الدورى المقدرة بشهرين من راتبه الذى يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعنى أن إدارة الأهلى مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار فى حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسرى جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً فى فسخ العقد من طرف واحد فى الأول من أكتوبر المقبل.