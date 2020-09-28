شكرا لقرائتكم 22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن على عاشور المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، قائمة من 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبى المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وعصام صبحى وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد تونى ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقى وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلى وعبدالله مجدى وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة إنبى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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