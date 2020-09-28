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22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى

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جدة - عمرو شويل أعلن على عاشور المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، قائمة من 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبى المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وعصام صبحى وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد تونى ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقى وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلى وعبدالله مجدى وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.

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وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة إنبى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

 

 

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