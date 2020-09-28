شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاتحاد.. أنتى تشاتشيتش يختار 20 لاعبا استعدادا لزعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز، حيث يحل زعيم الثغر ضيفا على بيراميدز فى الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، فى إطار مواجهات الجولة 30 من الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - ولفريد كانون - على جبر - محمد عطوة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراورى - محمد فتحى - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل

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خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

ويغيب عن المباراة عبد الله بكرى الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا، وخضع لاعبو فريق بيراميدز لمسحة طبية اليوم، للتأكد من سلامتهم قبل مواجهة زعيم الثغر.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.