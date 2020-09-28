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شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء أندية الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي يوم الاثنين اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وخلال الاجتماع جرى استعراض استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي الماضي، وأهم ما أنجز منها منذ الإعلان عن الاستراتيجية في العام الماضي، والملاحظات التي تم تسجيلها في الفترة الماضية بهدف تفاديها في المستقبل.
كما جرى إطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، واستعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر، ورفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، وفق تنظيم واضح يضمن تطور المنظومة الإدارية والمالية في الأندية، ويحقق الكفاءة المالية والعمل على تعزيزها واستدامتها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.
وأكد وزير الرياضة خلال اللقاء أن لجنة الكفاءة المالية ستتابع أداء الأندية مالياً، مشيرًا إلى أنه سيتم التدقيق بصورة دورية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية، إلى جانب العمل على ضمان المزيد من التوسع في الرياضات والألعاب المختلفة، لزيادة انتشارها ومنح فرص واسعة لجذب المواهب وتعزيز قدراتهم، كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور رؤساء الأندية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها داخل الأندية.
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