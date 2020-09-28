رياضة | عاجل - باتشيكو يوقع عقود تدريبه للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - باتشيكو يوقع عقود تدريبه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب القلعة البيضاء موسم 2014 - 2015 وحقق مع الفريق نتائج رائعة ولكن التجربة لم تكتمل بسبب خلافات مع رئيس النادي وقتها جلعته يفسخ تعاقده ويتجه للدوري السعودي.