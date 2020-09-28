رياضة | 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.