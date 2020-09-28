رياضة | إيهاب المباركي يشاهد فوز دجلة على الإنتاج من المدرجات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر إيهاب المباركي يشاهد فوز دجلة على الإنتاج من المدرجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر إيهاب المباركي الظهير الايمن لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي في مقصورة ملعب إستاد الأهلي لمتابعة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي والتي تمكن فيها الفريق الدجلاوي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان المباركي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس الأحد من أجل إنهاء الإتفاق مع مسئولي وادي دجلة للإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المُقبل خاصةً وأن المباركي قد وضع شرطاً لإتمام الصفقة بإن يستمر دجلة في الدوري الممتاز.

وفي حالة هبوط الفريق للقسم الثاني لن ينضم اللاعب لرفقاء محمد هلال وفوز اليوم جعل الفريق يصل للنقطة الحادية والثلاثين والتي وضعته في المركز الثاني عشر ما يقربه خطوة أكبر للبقاء.

وكان اللاعب قد إستلم نسخة من العقود قبل عدة شهور وبالأخص أثناء توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونص على ضمه لمدة ثلاثة أعوام في صفقة إنتقال حر.