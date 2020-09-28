رياضة | الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

Advertisements