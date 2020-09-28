رياضة | آرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي.. النني أساسيًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر آرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي.. النني أساسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاسباني مايكل آرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره ليفربول بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة أرسنال الرسمية للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، بيرلين، هولدينج، تيريني.

خط الوسط: تشاكا، النني، نيلز.

خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان.