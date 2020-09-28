رياضة | كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره أرسنال بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.