رياضة | الإيقاف مدى الحياة لرئيس نادي أوليمبيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الإيقاف مدى الحياة لرئيس نادي أوليمبيا بسبب التلاعب بنتائج المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماركو انطونيو تروفاتو فييالبا، الرئيس الحالي لنادي أوليمبيا بطل الدوري المحلي في باراغواي، بالتلاعب بنتائج المباريات وقررت إيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.

وخلال اجتماعها في 24 سبتمبر (أيلول) الجاري قررت اللجنة معاقبة تروفاتو فييالبا بسبب الأحداث التي أحاطت بسلسلة من المباريات بين عامي 2018 و2019 وكان حينها يترأس نادي أوليمبيا.

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كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية بقيمة 100 الف فرنك سويسري (107 الف و640 دولار) بحق المسؤول.

وتوصلت لجنة الانضباط إلى أن تروفاتو فييالبا لم يمتثل لواجبه في التعاون خلال الإجراءات الانضباطية ما يعد بمثابة انتهاك لميثاق لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا".

وهناك مهلة عشرة أيام أمام رئيس أولمبيا لطلب الاطلاع على حيثيات القرار، الذي من الممكن أن يتم استئنافه.